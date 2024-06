Homem faleceu e deixou os cães à guarda da namorada e dois amigos. Namorada quer guarda total e Firmino diz que esta só quer dinheiro

Hoje às 16:06

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «O jogo da herança». Recebemos Luciana Tavares e Firmino Sousa. Miguel Matias faleceu em 2022 e deixou um curioso testamento de 1 milhão de euros dividido em três partes: para a namorada e dois amigos. O testamento continha uma cláusula incontornável, cláusula essa que do ponto de vista da namorada, foi quebrada. Ouvimos ambas as partes e conhecemos todos os detalhes deste caso.