Mais uma gala, mais uma expulsão: Saiba quem abandona o 'Desafio Final' esta noite

Aconteceu esta terça-feira uma noite de gala do «Big Brother - Desafio Final», com Cláudio Ramos aos comandos e como não podia deixar de ser tivemos uma expulsão no final.

Depois de Ana Barbosa ter sido a primeira salva da noite, Débora Neves e António Bravo foram ao confronto final e foi mesmo António Bravo que acabou por ser expulso pelos portugueses, reunindo 51% dos votos para salvar, contra 49% da sua rival direta, numa votação muito renhida.

Esta noite de gala foi muito especial, começando pelo facto de que excecionalmente aconteceu a uma terça-feira e não a um domingo, porque domingo foi noite de gala de aniversário da TVI e hoje - dia em que a estação celebra 31 anos - houve uma emissão especial o dia inteiro, terminando à noite com a gala do Desafio Final.

Durante toda a gala, os concorrentes tiveram de atender o telefone e dizer «Parabéns TVI», para que pudessem receber consequências. Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha e Mafalda Castro foram os portagonistas das mensagens do exterior.

Para além disso, contamos com dois convidados especiais na sala de controlo: Francisco Monteiro e Mafalda Diamond assumem a sala de controlo do Big Brother e nada ficou por dizer».

E como não há aniversário sem bolo, Marco Costa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother» e pasteleiro de profissão, entrou na casa mais vigiada do País, para entregar um bolo de aniversário feito por si e cantar os parabéns à TVI.