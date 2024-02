Em foto única, Márcia Soares deixa desabafo: «Atitudes mudam percursos»

Com vestido sensual e novo visual, Márcia Soares capta todas as atenções na gala dos 31 anos TVI. Os pormenores do look

Márcia Soares, terceira classificada do Big Brother 2023, partilhou uma fotografia única da gala de aniversário da TVI, na qual somou elogios da parte de fãs e seguidores, sobretudo pela legenda que escreveu a acompanhar a partilha.

«Atitudes mudam percursos», escreveu Márcia Soares, na legenda da imagem em que surge com um sensual e elegante vestido de lantejoulas, num look deslumbrante que escolheu para assinalar os 31 anos da TVI.

A finalista do Big Brother 2023 e ex-convidada do Big Brother - Desafio Final, apresentou-se na «red carpet» com um vestido comprido, com lantejoulas combinado com cores pretas e douradas e uma maquilhagem que não deixou ninguém indiferente.

Tudo isto a acompanhar com o seu novo visual. Recorde-se que Márcia Soares mudou de visual recentemente e os fãs ficaram rendidos com a nova cor de cabelo!

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens do look de Márcia Soares!