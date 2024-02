Quem são os mais e menos populares da semana? Há uma novidade no último lugar do ranking

O Instagram oficial do Big Brother acaba de revelar o sexto ranking de popularidade do Big Brother – Desafio Final e há uma novidade no último lugar da tabela, que esta semana é ocupada por António Bravo.

Mas começando precisamente pelo início, no primeiro lugar da ranking, à semelhança das últimas semanas, está Bruno Savate que se mantém firme nesta liderança. Em segundo lugar está Noélia Pereira e para completar o pódio temos Bárbara Parada em terceiro.

No polo oposto, temos António Bravo em nono e último lugar do ranking, ao lado de Débora Neves em oitavo lugar e de André Lopes em sétimo.

Veja aqui a lista completa de resultados da segunda sondagem de popularidade:

1º Savate

2º Noélia

3º Bárbara

4º Vina

5º Ana

6º Patrícia

7º André

8º Débora

9º António