Entrada de Érica Silva não deixa ninguém indiferente: Bárbara chora e Vina mostra-se incomodada

Érica Silva entra na casa com todas as armas e atribuir máscaras aos concorrentes. Veja as imagens!

Érica Silva é uma das novas concorrentes do «Big Brother - Desafio Final» e a sua entrada não deixou ninguém indiferente, sendo que Bárbara Parada e Vina Ribeiro foram as duas concorrentes que se mostraram mais incomodadas.

Assim que entrou, Érica Silva atribuiu máscaras aos colegas e deu a Bárbara Parada uma delas, considerando que a concorrente é artificial e que «enterrou» Bruno Savate numa situação em que se falou dos seus gatos.

A concorrente não gostou destas afirmações e tentou defender-se, negando que essa fosse a sua intenção. Mais tarde, Bárbara desabafou com Patrícia na esfera e já no quarto, a nortenha não conteve as lágrimas: «Não tendo a certeza não deveria ter dito...», afirmou.

Já Vina Ribeiro também não gostou da atribuição de Érica Silva, que lhe deu a máscara da confusão por não entender a sua postura no jogo e a considerar até «venenosa» em determinadas situações: «Ela anda sempre para a frente e para trás», sublinhou Érica.

Vina ripostou: «A Érica viu pouco, acho que ela não viu o suficiente (...) não ando aqui a levar e a trazer se é a isso que ela se está a referir, não consegui compreender qual é a mensagem que ela está a querer passar», afirmou visivelmente afetada.

Já ao fim da noite, Vina desabafou com Noélia Pereira e mostrou-se bastante em baixo, não só com a prova semanal, mas também precisamente com a entrada de Érica Silva: «Vem gente de fora com mais energia e nós estamos aqui desde o primeiro dia», afirmou.