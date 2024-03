Leokádia Pombo é concorrente do Big Brother 2024! Mas não é a sua 1ª vez num Reality Show!

Leokádia Pombo é uma das concorrentes do Big Brother 2024! Contudo, esta não é a primeira vez da concorrente num reality show! A angolana já participou no Big Brother Angola e Moçambique no ano de 2016! Leokádia ficou na décima sexta posição, tendo estado 21 dias na casa do Big Brother!

Leokádia Pombo

Leokádia Pombo tem 34 anos e é de Moçambique. Leokádia chegou a Lisboa há apenas meio ano, determinada a reconstruir a sua vida. Nasceu em Moçambique e cresceu numa família muito pobre, com muitos irmãos.

Enquanto estudava na universidade, foi mãe de um menino que tem agora 12 anos e que ela sonha em trazer para junto de si, para Portugal. Tem uma paixão por moda e artes, e graças à sua avó, aprendeu a costurar e atualmente é ela quem desenha e faz as roupas que usa. Faz vários trabalhos como modelo e Relações-Públicas e garante que nunca passa despercebida. Entra no Big Brother segura de que vai deixar a sua marca.