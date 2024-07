Cristina Ferreira confronta Inês Morais: «O grito era a única arma que tinhas ali?»

Inês Morais foi a grande vencedora do Big Brother 2024! No passado domingo, dia 30 de junho, Daniela Ventura e Inês Morais defrontaram-se na final, sendo Inês a merecedora dos 100 mil euros.

Hoje, dia 1 de julho, Inês Morais foi a convidada de Cristina Ferreira no programa «Dois às 10». Nesta conversa a vencedora do reality show partilha com os portugueses as suas primeiras impressões sobre o percurso que viveu na casa mais vigiada do país, fala do sentimento de ser a grande vencedora e partilha tudo sobre esta grande aventura.

A ex-concorrente fala sobre a sua postura no jogo: «Eu sei perfeitamente que estou errada quando acho que era daquela maneira que eu me fazia ouvir, eu sabia que se ficasse calada muitas vezes e se falasse num tom calmo que eu me iria conseguir expressar muito melhor mas naquele momento não consegue passar outra coisa pela cabeça». A apresentadora atira: «O grito era a única arma que tinhas ali?» , Inês afirma: «Sim. Foi nisto que a tua família e amigos te massacraram? Sim claro. toda a gente diz que nesta discussão eu me excedi completamente».

Cristina Ferreira quer saber: «Porque é que sentiste necessidade de dizer seu nojento seu nojento seu nojento?». À qual Inês responde: «Porque eu não conseguia falar e achava que a minha voz estava a ser abafada e eu queria atacar. Agradeço muito ao Fábio porque ele teve a maturidade correta para ter relativizado esta situação».