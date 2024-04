Exclusivo! Francisco Monteiro reage a expulsão de Jacques Costa: «Incrédulo»

No pós-Gala de ontem, 7 de abril, Francisco Monteiro partilha a sua opinião sobre a expulsão de Jacques Costa. De relembrar que a ex-concorrente recusou-se a nomear e sofreu as consequências. Sendo por isso, expulsa da casa mais vigiada do país.

Na entrevista exclusiva, a repórter digital do Big Brother pergunta ao comentador: «Uma noite cheia de emoções, o que é que achaste desta expulsão da Jacques?». Francisco Monteiro responde: «Estou incrédulo. Gostei da tomada de decisão do Cláudio, sinceramente. Nós sabíamos que se ela; eventualmente, não quisesse nomear ficaria automaticamente nomeada, mas acho que é demasiado brando, porque senão vamos todos subverter um bocadinho as regras do programa. Está no direito dela de desistir e acho que fez bem manter a posição. Não quis nomear, deixou as coisas naqueles termos e acho, sinceramente, que o mais justo foi o desfecho que tivemos».

«O amor está no ar?»: Francisco Monteiro confessa: «Vou-te dizer a única pessoa que eu acho que está verdadeiramente um bocadinho alheada da realidade por causa do coraçãozinho é a Carolina, eu acho que isso se vê também. É a minha opinião, mas eu acho que a única pessoa ali que está um bocadinho baralhada, exatamente, por isso é a Carolina».

O vencedor do Big Brother 2023 reage à relação de proximidade de Daniela Ventura e David Maurício: «Eu acho que é uma consequência de estarem os dois na mesma casa. Qualquer coisa, seja o que isso for, eu acho que é apenas a Carolina».