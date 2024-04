O que está a preparar Francisco Monteiro? Comentador do Big Brother revela: «Quase, quase...»

Francisco Monteiro reage à grande novidade com elogio 'rasgado' a Cristina Ferreira: «Especial, única e uma inspiração»

Na passadeira vermelha, Francisco Monteiro faz confissão: «É o que me tem faltado nos últimos dias»

Francisco Monteiro partilha imagem inédita do passado

Surpreenda-se! Saiba qual foi a superstição de Francisco Monteiro antes dos castings do Big Brother!

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, tem feito sucesso após a sua saída da casa mais vigiada do País. Mas principalmente, tem-se mostrado muito comunicativo com os seus fãs.

Através do Instagram, o comentador do Big Brother 2024, voltou a responder a questões dos fãs. Entre várias perguntas, o nortenho recebeu ainda vários elogios.

«És das pessoas que mais motivação dá a quem está deste lado. Nada está perdido», lê-se.

«E, brevemente, perceberão, ainda melhor, que não resta outra solução que não a de continuar sempre em busca de algo que nos preencha. Quase, quase», respondeu o nortenho, dando a entender que um projeto novo está por vir.

Veja ainda: