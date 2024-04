Francisco Monteiro responde às perguntas que todos querem saber: «Espero ser melhor pai do que fui filho»

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023 respondeu sem rodeios a várias curiosidades que os seguidores de Instagram tinham acerca do ex-concorrente do reality Show.

Veja as respostas de Francisco Monteiro:

"Qual é o teu maior medo?"

- "Morrer! Adoro viver"

"Qual é o elogio que mais gostas de receber?"

- "Que sou boa pessoa/ tenho bom coração! Afinal de contas isso é o que verdadeiramente importa"

"Alguém com quem queres muito realizar um projeto?"

- "Yes! Mas não posso revelar porque tenho uma enorme esperança que se concretize"

"Tens algum ritual antes de entrar em direto na TV?"

- "Tentar irritar ao máximo toda a gente que me rodeia"

"Bom filho ou bom pai?"

- "Espero ser melhor pai do que fui filho!"

"Viagem de sonho?"

- "Depende sempre da companhia. Mas destino de sonho, Maldivas sem sombra de dúvida"