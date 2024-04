Francisco Monteiro revela curiosidade: quais são os seus pratos preferidos? Descubra aqui

Na passadeira vermelha, Francisco Monteiro faz confissão: «É o que me tem faltado nos últimos dias»

Francisco Monteiro partilha imagem inédita do passado

Surpreenda-se! Saiba qual foi a superstição de Francisco Monteiro antes dos castings do Big Brother!

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, tem feito sucesso após a sua saída da casa mais vigiada do País. Mas principalmente, tem-se mostrado muito comunicativo com os seus fãs.

Através do Instagram, o comentador do Big Brother 2024, voltou a responder a questões dos fãs. Numa delas, um seguidor quis saber quais são os pratos preferidos do nortenho.

«Pizza, açaí, rodízio de carne e polvo à lagareiro», respondeu Zaza.

Veja ainda: