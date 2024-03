Saudades de ver Bruna Gomes na casa do Big Brother? A ex-concorrente partilha momento nostálgico do seu primeiro programa 

Bruna Gomes, vencedora da primeira edição do «Big Brother - Desafio Final» e terceira classificada da segunda edição do «Big Brother - Famosos» recorreu ao seu Instagram para partilhar um momento de nostalgia da sua participação no programa.

«Está passando no TVI Reality a repetição do Big Brother que eu participei», começou por dizer Bruna Gomes enquanto gravava um excerto na televisão. Nesse momento podiam ver-se a maioria dos concorrentes dessa edição, mas alguns tiveram direito a destaque: «Eu, Marie e Graciano vai ficar para sempre…». Recorde que Marie e Nuno Graciano foram alguns dos concorrentes com quem Bruna Gomes criou maior ligação na casa.

A influencer não deixou de destacar a saudade de Nuno Graciano, que nos deixou no ano passado: «Aparece aqui o Graciano… dá muita saudade, foi muito legal essa experiência». Também Bernardo Sousa aproveitou este momento para recordar a edição que ambos partilharam e fazer uma homenagem ao tão querido «tio careca».