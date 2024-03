Bernardo Sousa apoia Marie, ex-concorrente do Big Brother Famosos, e deixa mensagem emocionante!

Marie, ex-concorrente do Big Brother Famosos, foi a convidada de hoje, dia 11 de março, do programa «Goucha». O Instagram oficial da TVI partilhou um excerto da conversa que Marie teve com Goucha. A acompanhar o vídeo pode-se ler na descrição: "O momento em que Marie confessou que escreveu uma carta a Manuel Luís Goucha porque sentiu que “ele a compreendia” 🤍 Tanto Marie como Goucha se emocionaram. Reveja esta conversa no nosso site ou no TVI Player.".

A caixa de comentários encheu-se de bonitas mensagens. Contudo, houve uma que se destacou! Bernardo Sousa não hesitou em mostrar o seu apoio a Marie e deixou uma mensagem muito bonita. O ex-concorrente do Big Brother Famosos comentou: "gostei mt miúda. Já mandei msg ao teu pai! Sejam sempre felizes".

Veja a partilha completa: