A entrevista arrepiante de Marie que deixou todos emocionados: «Eu cheguei ao ponto de não gostar de mim»

No passado dia 11 de março, Marie, ex-concorrente do Big Brother Famosos, foi a convidada do programa «Goucha». A jovem de 22 anos assistiu a uma reportagem dos pais, onde recordam a infância da filha e os piores momentos que viveu. Recorde-se que Marie sofreu uma depressão e distúrbios alimentares.

A convidada explica o porquê de ter aceite o convite para participar no reality show, e fala do facto de ter regressado a casa, mas confessa que ao mesmo tempo queria 'encontrar o seu lugar'.

Marie fala sobre como começou a sua depressão e comove-se ao recordar as críticas duras que sofreu. Fala, também, do lado negro da fama.

A jovem recorda a entrada no 'vazio' da sua depressão, questionada por Manuel Luís Goucha. Marie fala da importância de ter ido viver para um monte no Alentejo, e do momento em que sentiu que queria construir a sua própria realidade, e não permanecer nesse sítio.

A ex-concorrente do Big Brother Famosos revela que chegou a escrever uma carta para Manuel Luís Goucha, embora este nunca a tenha recebido, e emociona-se ao explicar o objetivo dessa mesma carta. Ambos mostram-se visivelmente comovidos.

Veja o momento em que Marie fala do pedido de ajuda que fez ao pai, no momento em que tinha viajado para Berlim e via-se rodeada de pessoas 'perdidas'. A ex-concorrente conta a história de que como, de certa forma, conseguiu sair de um sítio onde não queria estar, com a ajuda do pai.

A convidada assiste à reportagem dos pais a falarem desta 'nova' Marie, após uma fase muito turbulenta da vida da filha. Segundo os pais da ex-concorrente, esta voltou para casa e está, aos poucos, a organizar a sua vida. A nossa reage a essas imagens.

Ao terminar a conversa, a entrevistada fala deste seu novo 'eu' e de como se sente agora, comparativamente ao seu estado de espírito de quando atravessava uma depressão. Manuel Luís Goucha reage às palavras da ex-concorrente de forma carinhosa e pede-lhe um abraço.