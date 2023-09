Novo BB. Divertidos, Bruna Gomes e Flávio Furtado antecipam participação nas galas: «Tem tudo para correr mal…»

Palácio das Estrelas: Bruna Gomes deslumbra com vestido de menos de 40 euros (Fotos)

A nova edição do «Big Brother» 2023 estreia já no próximo dia 10 de setembro e Bruna Gomes e Flávio Furtado serão os comentadores de serviço nas galas de domingo.

Em declarações exclusivas ao digital da TVI, na gala do Palácio das Estrelas, os dois comentadores anteciparam o que o público pode esperar desta dupla nas galas e boa disposição não faltou!

«Piadas, bom humor e muita diversão», começou por referir Bruna Gomes, sendo depois interrompida por Flávio Furtado: «Eu respondi 'nada que se aproveite', tem tudo para correr mal», disse em tom de brincadeira. «Se der tudo certo, vai dar tudo errado», completou Bruna Gomes.

Falámos ainda com a influencer digital sobre o que sente com a nova edição do «Big Brother» a aproximar-se e a sensação é de ansiedade: «Dá um frio na barriga por eles, estou ansiosa para o dia 10, para o que vai acontecer».

Quanto aos conselhos para os futuros concorrentes, Bruna Gomes afirmou: «Entreguem-se, divirtam-se muito, acho que é esse o propósito, aproveitar cada segundo, porque a primeira vez é sempre especial», revelou.

