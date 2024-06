Margarida Castro já reagiu à expulsão de Daniel Pereira! Saiba tudo

Daniel Pereira, também conhecido como Panelo, foi o último concorrente expulso do Big Brother , na gala de domingo, dia 2 de maio. O concorrente foi expulso com 37% dos votos.

Como sempre, os concorrentes que abandonam a casa do Big Brother vão diretos para o estúdio onde está a decorrer a gala, na Venda do Pinheiro. Panelo reencontrou-se com os ex-concorrentes, nomeadamente com Margarida Castro, com quem criou uma forte ligação dentro da casa mais vigiada do país.

Margarida Castro partilhou uma foto nas stories de Instagram, a dar um abraço no reencontro com Panelo e escreveu: «O justo vencedor». Veja a foto, na galeria que preparamos para si.

O concorrente marcou presença no «Dois às 10», onde conta que ainda não conseguiu falar com a namorada Marlene, Panelo afirma que não fez nada que possa ter magoado a namorada. Cláudio Ramos afirma que tem muita pena da situação e afirma: «Eu acho que alguém lhe deve ter feito a cabeça, ou não sobe lidar com as coisas cá fora».

Veja a conversa, aqui: