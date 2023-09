Bruna Gomes faz tatuagem conjunta com pessoa especial: «Para sempre»

As primeiras imagens da participação de Bruna Gomes no videoclip de David Carreira

Bruna Gomes, ex-concorrente do «Big Brother Famosos» e atua comentadora fez uma tatuagem em conjunto com uma pessoa muito especial para si, que conheceu precisamente nessa edição do reality show mais famosos de Portugal.

«Nosso abracinho para sempre», escreveu a influencer digital na legenda do vídeo, partilhado no Instagram, onde se mostra a fazer uma tatuagem com a também ex-concorrente, Vanessa Silva, com quem criou uma amizade muito especial.

Na caixa de comentários, Vanessa Silva reagiu à partilha da amiga com uma bonita declaração: «Para sempre amiga. Txi amuuuuu», escreveu.

A tatugem é um boneco que ambas fizeram nos seus dedos e que tem ligação entre sim quando estes se juntam, simbolizando o abraço que é tão especial para Bruna e Vanessa.

Veja a partilha em baixo!