Carolina Nunes esclarece como se sentia em relação aos comentários de João Oliveira: «Nunca senti que fosse controlador»

Carolina Nunes revela o que deixou combinado com João Oliveira antes de sair do «Big Brother». Veja a conversa completa

Reação de João Oliveira à expulsão de Carolina Nunes do «Big Brother» torna-se polémica

Carolina Nunes: «Não estava à espera de me apaixonar!»

Romance entre Carolina e João tem futuro fora da casa do «Big Brother»? Carolina responde

Carolina Nunes foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, 16 de junho. A ex-concorrente esteve presente esta manhã no programa «Dois às 10», onde fez um balanço do seu percurso e foi ainda questionada sobre o seu relacionamento com João Oliveira, concorrente que criou uma relação especial.

«Cá fora há possibilidade de acontecer alguma coisa entre vocês, se estender o que tiveram lá dentro ou não?», questionou Cláudio Ramos.

Carolina Nunes respondeu: «Sim. Ficou combinado, vamos lá ver. Se dentro de quatro paredes, em que todos os dias ouvíamos insultos um para o outro de diferentes pessoas e funciona, porque que não haveria de funcionar cá fora, que somos só nós os dois, livres e contentes?».

«Percebi que o João, lá dentro, viria a ser uma pessoa especial para mim», começou por explicar a jovem do Porto. Carolina Nunes adiantou que, com o nortenho, houve “muita química” imediata: «No início foi muito bom, ajudou-me imenso a estar lá dentro».

Ao longo do programa, João Oliveira foi alertado várias vezes pelos colegas sobre comentários polémicos que fazia. Num especial com Cláudio Ramos, o apresentador falou desse mesmo assunto com o concorrente e João clarificou que o que dizia que sempre na «brincadeira» .

Carolina Nunes reagiu a essa polémica: «E não acho, de todo, os comentários do João maus. Achei uma brincadeira. Nunca senti que fosse controlador. Nunca achei. Nunca senti, nem pensei para esses lados».

Cristina Ferreira questionou ainda: «O que gosta nele?». «O facto de ele ser engraçado, bem-disposto. Acho-o bastante atraente, bonito. Nunca me desrespeitou», afirmou.