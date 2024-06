Carolina Nunes é expulsa e a reação com João Oliveira dá que falar

Carolina Nunes foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, dia 16 de junho. O frente a frente com Fábio Caçador foi renhido e terminou com a concorrente a abandonar a casa mais vigiada do País.

Assim que foi expulsa, Carolina Nunes levantou-se e abraçou Fábio Caçador, que estava com ela na disputa. Já João Oliveira mostrou-se cabisbaixo, chegando a agarrar a cabeça com as mãos.

Emocionada, Carolina desejou boa sorte aos colegas e também ao amigo especial João Oliveira, a quem deu um beijo na cara. Minutos depois, junto à porta de saída, Carolina Nunes voltou a beijar o amado, mas apenas na face. «Que ganhe o melhor», referiu.

Veja o vídeo!