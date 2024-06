Carolina Nunes esclarece relação com João Oliveira: «Não somos namorados…» Saiba tudo aqui!

João Oliveira: o lado mais sensual do moreno mais cobiçado do Big Brother 2024! Veja as fotos escaldantes

Carolina Nunes do «Big Brother 2024» é confrontada com imagens suas e recorda: «Foi muito pesado»

Carolina Nunes foi expulsa do Big Brother na última gala de domingo. A ex-concorrente esteve esta quinta-feira, 20 de junho, à conversa com Maria Botelho Moniz no ‘Goucha’ e fez um balanço da sua participação no ‘Big Brother’.

Carolina Nunes recordou a sua ‘Curva da Vida’, em que fala dos dramas que marcaram o seu percurso: a relação tóxica com um ex-companheiro, o divórcio dos pais e os complexos com o corpo.

Confrontada com as imagens, a ex-concorrente recordou a relação «tóxica, controladora e possessiva» que viveu em adolescente: «Não podia estar muito tempo com o telemóvel à frente dele, ele queria ver logo o que eu estava a fazer, as conversas que eu estava a ter, os comentários que eu estava a fazer nas fotografias (…) até ao dia em que recebi uma mensagem, tomei medidas e terminei o relacionamento. Nunca mais privei com essa pessoa. Há muitas pessoas no mundo. Se estás com alguém é para te acrescentar, não é para te retirar», contou.

A relação com João Oliveira foi um dos temas de destaque na conversa.

«Já são namorados?», questionou Maria Botelho Moniz.

«Não somos namorados, o que ficou combinado foi que cá fora logo se vê e não íamos estar a fazer um pedido de namoro lá dentro se bem que as pessoas já nos viam como namorados lá dentro e nós estávamos sempre a corrigir que não éramos», esclareceu a ex-concorrente do Big Brother.

«É claro que as pessoas já nos viam como tal, nós próprios se calhar já nos víamos como tal, simplesmente não houve o pedido porque estamos à espera de chegar cá fora e ver como é que as coisas são, habituarmo-nos a estar juntos (...) acho que cá fora tem tudo para correr bem», acrescentou.

«Acho que foi muito bonito o que vivemos e só quero levar isso lá de dentro cá para fora», rematou.