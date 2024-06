Em conversa com Carolina Nunes, Maria Botelho Moniz ‘confessa’: «Achei que eras tu que levavas o prémio…»

Carolina Nunes do «Big Brother 2024» é confrontada com imagens suas e recorda: «Foi muito pesado»

Carolina Nunes foi expulsa do Big Brother na última gala de domingo. A ex-concorrente esteve esta quinta-feira, 20 de junho, à conversa com Maria Botelho Moniz no ‘Goucha’ e fez um balanço da sua participação no ‘Big Brother’.

Carolina Nunes recordou a sua ‘Curva da Vida’, em que fala dos dramas que marcaram o seu percurso: a relação tóxica com um ex-companheiro, o divórcio dos pais e os complexos com o corpo.

Carolina Nunes reagiu às imagens: «É um bocadinho pesado, sim... naquele dia, ficamos logo emocionalmente mais instáveis. Não conseguimos estar com o foco dentro da casa (…) há o medo do que as outras pessoas vão pensar, principalmente a nossa família que não sabe nem metade».

«O Big trouxe-me alguma abertura para expor os meus pensamentos de forma clara... antes não fazia isso e optava por ficar mais calada. Sou uma pessoa que pensa muito antes de fala», confessou.

A ex-concorrente garante que opta por ter cuidado com o que diz para não magoar as pessoas: «Não gosto de dizer barbaridades da boca para fora, tenho sempre muito cuidado com o outro que está a ouvir, a escutar o que eu estou a dizer, tento sempre, tentei ao longo do programa nunca, mas nunca insultar, ou tentar nunca desrespeitar alguém, esse era o meu primeiro objetivo», acrescentou.

No final da conversa, Maria Botelho Moniz confessou: «Durante muito tempo, achei que eras tu que levavas o prémio. Achei mesmo. Havia tanta discussão e eu achei que o público ia escolher algo diferente…».

«Tenho pena que tenhas saído, mas tenho a certeza que cá fora há um mundo de coisas boas à tua espera», lamentou Maria Botelho Moniz.