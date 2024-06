Carolina Nunes dorme em casa de ex-concorrente do Big Brother! Saiba tudo aqui

Fora da casa do Big Brother, Carolina Nunes tem reencontrado ex-colegas desta edição do reality show. Dia 20 de junho, foi partilhado um vídeo da ex-concorrente a dormir em casa de um dos amigos do programa: Renata Andrade e Arthur Oliveira. Os três partilharam o momento de animação. Veja aqui:

Relembre-se ainda de que dentro do Reality show, Carolina Nunes criou uma relação muito cúmplice com João Oliveira desde muito cedo. Cá fora, continua a apoiar o amigo especial. Esta quarta-feira, 19 de junho, a ex-concorrente partilhou uma fotografia nas redes sociais a apelar ao voto.

Carolina Nunes foi expulsa do Big Brother na gala deste domingo, 16 de junho. No «Dois às 10», a ex-concorrente fez um balanço do seu percurso no programa e foi ainda questionada sobre o seu relacionamento com João Oliveira, concorrente que criou uma relação especial. «Cá fora há possibilidade de acontecer alguma coisa entre vocês, se estender o que tiveram lá dentro ou não?», questionou Cláudio Ramos.

Carolina Nunes respondeu: «Sim. Ficou combinado, vamos lá ver. Se dentro de quatro paredes, em que todos os dias ouvíamos insultos um para o outro de diferentes pessoas e funciona, porque que não haveria de funcionar cá fora, que somos só nós os dois, livres e contentes?».

Esta quarta-feira, 19 de junho, Carolina Nunes recorreu às redes sociais para agradecer uma nova conquista. A ex-concorrente do Big Brother atingiu os 50 mil seguidores no Instagram.

Na sua página oficial, Carolina assinalou o marco e agradeceu: «É verdade, já somos 50 mil! Um obrigada não chega ao apoio incondicional que tenho recebido fora da mágica casa da Malveira», começou por escrever.

«A crescer cada vez mais, dia após dia, tal e qual ao meu percurso, o qual só conseguiria com o vosso apoio», rematou.

