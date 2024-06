Fora do Big Brother, Carolina Nunes continua a apoiar João Oliviera: «É um vencedor...»

Romance entre Carolina e João tem futuro fora da casa do «Big Brother»? Carolina responde

Carolina Nunes foi expulsa no Big Brother na gala de domingo passado, 16 de junho. Dentro do Reality show, Carolina Nunes criou uma relação muito cúmplice com João Oliveira desde muito cedo.

Fora do Big Brother, Carolina Nunes continua a apoiar o amigo especial. Esta quarta-feira, 19 de junho, a ex-concorrente partilhou uma fotografia nas redes sociais a apelar ao voto.

«Tudo a votar no Jonas! É uma pessoa transparente com sentimentos que muitas vezes não dá para disfarçar e dizer simplesmente que está tudo bem. Ele sabe perfeitamente que estou cá fora a apoiá-lo e sou o maior suporte dele em todos os sentidos!», começou por escrever a ex-concorrente.

«É um vencedor! Casa do Big Brother não é para fracos e ele já provou muitas vezes que não o é!», rematou.

