O reencontro emocionante com a família! Concorrentes recebem convidadas especiais na casa. Veja tudo o que foi dito

No Diário do Big Brother, três concorrentes receberam visitas especiais! A mãe de David Maurício, a avó de Daniela Ventura e uma amiga de Fábio Caçador entraram na casa para 'meter ordem'. Saiba tudo aqui...

Os concorrentes assistem à entrada das convidadas dentro do cubo. Enquanto os concorrentes assistem em ânsias, com vontade de se reencontrarem e de abraçarem aquelas que mais amam, as três visitam todos os cantos da casa, mas sem terem contacto com os participantes. Veja aqui tudo:

Durante o Especial com Cláudio Ramos, as três convidadas regressaram à casa. O apresentador revelou ainda que amanhã, dia 20 de junho, outros concorrentes irão receber também familiares e amigos na casa.

No confessionário, avó de Daniela Ventura, Rita , conversa com Cláudio Ramos sobre a relação com David Maurício: «Ela está apaixonada e aquele ciúme que ela tem é medo de o perder. Ela é como eu. Os carinhos que ela tem são os meus. É uma menina carente que nunca teve o carinho da mãe nem do pai».

De seguida, foi a mãe de David Maurício que conversou com o apresentador acerca desta relação: «Eu às vezes tenho uma opinião e outras vezes tenho outra (...) Ali dentro não vão conseguir mostrar aquilo que sentem um pelo outro».