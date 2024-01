Há 1h e 8min

No Big Brother Desafio Final, ao Anexo, a Catarina acaba por se descair e admite que afinal já beijou o Fábio. A concorrente não perde a oportunidade para provocar o colega e afirma que já perdeu o interesse atirando que o concorrente pode ficar com a Bárbara. No confessionário, ambos se mostram envergonhados por admitirem ao Anfitrião terem trocado alguns beijos.