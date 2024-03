Rivalidade na casa? Catarina Miranda já está a ferver com Daniela Ventura: «Não tolero!»

Uma casa cheia de cor e bem docinha! As fotos muito reveladoras da nova casa do Big Brother 2024

O «Big Brother 2024» começou ontem, dia 24 de março. Um dia depois já começam a surgir as primeiras rivalidades e conflitos dentro da casa. Catarina Miranda não perdoa Daniela Ventura após a colega a ter nomeado na gala de estreia. Reveja aqui as nomeações e saiba quem fica em perigo. Hoje, dia 25 é que vamos descobrir quem são os nomeados em risco de sair no próximo domingo.

Após a gala, Catarina Miranda mostrou-se incomodada com a nomeação da colega e afirmou a outros colegas: «O tempo todo a falar comigo, super querida (…) Chega ali e nomeia-me com a coisa do "acho que já estou saturada dela" e não sei quê». Mas a conversa não ficou por aí, Catarina Miranda lançou mais comentários acerca de Daniela Ventura durante toda a noite: «Agora já não quero conversar com ela. Já teve duas oportunidades e nas duas espalhou-se ao comprido...» Veja aqui o desabafo completo:

Ainda que Catarina Miranda se mostre revoltada, Daniela Ventura tenta suavizar a situação justificando-se: «Eu gosto dela, só me dá dores de cabeça porque fala muito». Não é a única com essa opinião, veja aqui outros comentários acerca de "excentricidade" de Catarina Miranda:

Ontem foi dia de cadeira quente e Catarina Miranda não poupou nos duros comentários que fez diretamente a Daniela Ventura na sala: «Não gosto de pessoas fingidas nem falsas». Veja aqui o momento que deixou os colegas de boca aberta com as duras afirmações:

Durante o dia de hoje, Daniela Ventura tem desabafado com os colegas sobre a situação e já reagiu: «Eu não tenho animosidade para com ela».