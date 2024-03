Os 20 novos concorrentes do Big Brother 2024. O GNR que tem de combinar o visual de cima a baixo e o concorrente que pensava que voava e se atirou do terceiro andar

Estão apresentados os 20 novos concorrentes do Big Brother 2024. E as curiosidades são mais do que muitas. Preparamos um resumo de algumas das frases mais emblemáticas das VTs de apresentação, exibidas na gala de estreia:

Renata Andrade: «Por favor não me tirem da casa, que eu fico linda na câmara. (...) Tenho fobia a palhaços e tenho fobia a pessoas burras. (...) Não sei cozinhar. Detesto mexer em comida, em carne crua...»

David Maurício: «Os meus amigos chama-me mau, porque mau mau é o meu irmão. (...) gosto mesmo de ser eu a dizer a última palavra (...) Eu peso a minha comida (...) Uso o cabelo comprido há 9 anos... Estou aqui para limpar o prémio dos 100 mil euros»

Daniela Ventura: «Quando a minha mãe morreu, tudo mudou, a vida mudou (...) Tenho energia para dar e vender. Quero mostrar que podes estar um reality show mas também podes ter as tuas crenças (...) Não paga as minhas contas não tem direito a blá, blá, blá...»

Sérgio Duarte: «Sou militar da GNR, sou uma pessoa muito vaidosa, tenho de combinar o meu visual de cima a baixo, também já fiz ácido hialurônico para permanecer um jovem de 30 anos. (...) Considero-me muito inteligente, um bocadinho convencido. Tenho pouco jeito para seguir rebanhos...Pontos fracos? Não tenho. Durmo muito pouco porque eu vou para jogar, não vou para dormir»

Margarida Castro: «Estudei gestão aeronáutica. Quero muito progredir, se tiver 1000 eu vou querer 2000. Namorados é um assunto muito complicado (...) Vivo sozinha desde os meus 18 anos (...) Se forem mexer nas minhas coisas vai ser o caos: vai ser malas na piscina, bombas dentro da casa ... quem não gosta de mim diz sempre que tenho a mania. E afinal de contas eu tenho motivos para ter a mania porque eu sou qualquer coisinha...»

Jacques Costa: «Cresci num ambiente artístico, o meu pai é encenador de teatro e a minha mãe fazia produção de espectáculos. (...) Só tivemos uma televisão quando a professora da escola disse aos meus pais que tínhamos de desenhar a mesmas coisas que os outros, para socializar. Assumi-me como uma pessoa não binária e sem dúvida que estou mais em conexão comigo. Os olhares são constantes e os comentários, desumanizam-me um bocado, mas ao mesmo tempo consegue ser empoderador. (...) Vou lidar com pessoas que não vão perceber bem...»

Catarina Miranda: «Em 20 anos de reality show em Portugal ainda não entrou uma personalidade como eu. Sou uma pessoa muito animada. Sou chefe de cozinha em cruzeiros de luxo, é como se fosse um reality show autêntico, a diferença é que lá eu não os posso tirar borda fora, mas aqui eu vou tirá-los um a um. Sou extremamente controladora. (...) Já me apaixonei muito, já tive muitos amores (...) Os meus avós estão mais entusiasmados do que eu... O que interessa é ser capa de revista. Sou um furacão, não passo despercebida»

Luís Fonseca: «Sou conhecido em Beja por algumas peripécias que fiz em pequenino. Pensava que voava e mandei-me do terceiro andar. Fiquei bastante tempo internado. ... Sou dos forcados dos mais antigos. Estar dentro do Big Brother com pessoas que são anti-taurinas para mim é um desafio grande. (...) Sou muito bom cozinheiro, a arrumar péssimo. Não me lembro de fazer uma cama há muitos, muitos anos...»

Gabriel Sousa: «Sou engenheiro agrónomo. Atualmente, trabalho na câmara do Porto. Vocês não sabem mas o meu primeiro nome é António. Sou uma pessoa divertida, trabalhadora, leal, inteligente, acho que tenho poucas qualidades, afinal!. A altura mais difícil da minha vida foi quando entrei para o secundário e decidi assumir a minha homossexualidade e as pessoas não aceitaram muito bem. Nunca namorei... Preparem-se que o agrónomo está pronto para regar as plantas»

André Silva: «Sou árbitro de futebol. Tenho o dom de fazer com que as raparigas se apaixonem pelas minhas bebidas. Na minha terra sou conhecido como o bigodes, a minha imagem de marca. Os meus amigos mais próximos costumam-me chamar de coça virilhas. (...) Já fui traído duas vezes, mesmo assim perdoei, perdoei, perdoei e continuava a ser traído por ser demasiado coração mole e acreditar demasiado no amor. (...) Quem se bater comigo de frente, irá levar com os meus cartões até ser expulso»

Catarina Ribeiro: «A nossa família vem toda de direito. O meu pai é jurista e o meu avô foi juiz desembargador do tribunal de comarca de Coimbra e a lei foi feita para nós. O meu sonho é ser agente de execução, portanto é aquela pessoa que vai penhorar os bens das pessoas que têm dívidas. Gosto de uma vida luxuosa. As minhas amigas dizem que sou intensa e chata.

Leokádia Pombo: «Tenho 34 anos, mas tenho mesmo cara de 20 (...) Este cabelo sempre que eu saio à rua as pessoas aproximam para tirar fotografia sem permissão e algumas puxam o meu cabelo: 'queria só confirmar se não é peruca!'. E eu puxei de volta. É a primeira vez que fico distante do meu filho, tenho muitas saudades do meu filho. A minha infância não foi fácil, passei por coisas que não desejo a que nenhuma criança passe. Mesmo com sofrimento e desgraça, o sorriso sempre fez parte de mim (...) O meu coração neste momento está na disponibilidade imediata, estou bem curiosa para ver se tem homens lindos na casa...»

Fábio Caçador : «Comecei a trabalhar com 15 anos no campo, não gostava muito. Foram tempos muito difíceis. (...) Sou líder de uma equipa, tenho de ser o número um em tudo aquilo que faço. (...) Terminei uma relação há pouco tempo e neste momento o meu coração está uma pedra de gelo. Construí o meu sucesso no negócio das casa e neste momento só me falta conquistar uma: a casa do Big Brother. (...) Os demais concorrentes que se preparem porque eu não sou Caçador só de nome...»

Catarina Sampaio: «Eu trabalho com cemitérios, mas calma também tenho uma loja de estética. Ou seja, trabalho com os mortos, mas também com os vivos. (...) A minha maior paixão é viajar... Sou solteirinha e boa rapariga, leve. Quem se meter comigo na casa, vai ficar feiro num oito»

Nelson Fernandes: «Sou bastante ambicioso, quando meto alguma coisa na cabeça vou até ao fim (...) Sofri um pouco de bullying, era um miúdo com excesso de peso, 103 quilos, até que chegou o dia em que cheguei: 'mãe, quero emagrecer e quero uma nutricionista'. Perdi mais de 30 quilos em quatro, cinco meses. Ingressei no mundo do fisioculturismo. Apesar deste aspeto durão, tenho um coração mole: aquele ursinho fofinho..»

Ilona Matviychuk: «É o meu sonho entrar no Big Brother. Não tenho papas na língua. Primeiro falo e depois penso. Quando cheguei a Portugal eu dormi um ano e meio no chão porque não tinha cama... Sou uma bomba. No meu trabalho chama-me furação... Às vezes posso mentir um bocadinho...»

Alexandre Ferreira: «Concorri ao Big Brother para ajudar a minha mãe a remodelar a sua casa. Tinha um relacionamento de seis anos que acabou e foi aí que a minha vida deu uma volta de 180 graus. Se não fosse isso a minha vida tinha continuado na minha rotina. este meu cabelo é a minha imagem de marca, dá imenso trabalho... Para mim não há impossíveis na vida, a sorte dá imenso trabalho»

Carolina Nunes: «Sou engenheira. Já fui convocada para a Seleção Nacional, quando jogo eu quero sempre ganhar...Sou desorganizada, mas dentro da minha desorganização eu consigo encontrar tudo o que quero. (...) Nunca erro a avaliar pessoas, consigo também perceber se as pessoas gostam de mim ou não... No Big Brother, esta intuição pode ser uma grande vantagem... No Big Brother vou ser explosiva...»

João Oliveira: «Como homem do Norte tenho duas paixões: o Futebol Clube do Porto e as Francesinhas! Sou solteiro e bom rapaz. Namorei um aninho e depois nunca mais caí na mesma asneira. O que me traz felicidade é andar em liberdade»