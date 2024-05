Gritos e acusações! Renata Andrade passa-se com Daniela Ventura: «Tu és um bocado sombra do David!»

No Big Brother, na reunião pós-gala, a Renata insiste que não consegue ter uma conversa a sós com o David porque rapidamente a Daniela interrompe a chamar pelo concorrente. A angolana questiona porque quererá a Renata falar com o David sem ser na sua presença e, no confessionário, atira que tem a nortenha debaixo de olho. De volta à reunião, irredutível, a Renata atira que a Daniela é a “sombra” de David e instala-se a confusão.