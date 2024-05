Rescaldo da gala intenso! Catarina Miranda e João Oliveira em confronto aceso: «Tu és ressabiado!»

No Big Brother, a decisão do Daniel ao escolher a Margarida para ler a carta da mãe e responsabilizar a Catarina por todas as tarefas da casa, volta a ser tema na reunião pós-gala. A Catarina reforça que, estando próxima do Daniel desde o início, daria a carta ao concorrente. Lamenta ainda o comentário do João, que depois de a ver tão frágil perguntou o que seria o jantar. O João faz frente à Catarina como nunca e os dois voltam a discutir. O Daniel afirma que não permite que alguém rebaixe os outros, justificando que foi por isso que não deu a carta à Catarina. Parece que os elementos da “grupeta” estão cada vez mais afastados…