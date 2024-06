Gabriel Sousa partilha vídeo hilariante sobre Catarina Miranda! Veja aqui

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother e a casa reagiu assim... Veja as imagens mais marcantes!

Revelado o Búlgaro misterioso! Veja aqui imagens do namorado de Catarina Miranda

Catarina Miranda arrasa em desfile de moda! Veja as imagens

Catarina Miranda testa os limites de Daniela Ventura e «reza» no tapete da colega: «Que Deus se lembre disto!»

Através de uma partilha hilariante na sua rede social pessoal, Gabriel Sousa relembrou um dos momentos mais icónicos e polémicos de Catarina Miranda dentro da casa: quando a ex-concorrente e chef de cozinha se vestiu de barata e andou pela casa mais vigiada do país a 'atormentar' os colegas e participantes do reality show. Ainda durante essa dinâmica proposta pelo anfitrião, Catarina Miranda protagonizou um dos momentos mais polémicos desta edição ao fingir rezar, vestida de barata, no tapete de rezas da colega muçulmana, Daniela Ventura.

Fora da casa do Big Brother, Gabriel Sousa partilhou um vídeo de uma barata e disse: «Miranda, és tu? Miranda!». Nisto, o ex-concorrente identificou ainda a colega de Almeirim e meteu dois emojis a rir. Até ao momento, a chef de cozinha ainda não reagiu a esta publicação. Veja aqui a partilha hilariante: