Rescaldo da gala intenso! Catarina Miranda não poupa criticas e «enterra» Inês Morais: «Para além dessa cara de enjoadinha que tu tens...»

Catarina Miranda passa-se com Daniela: «Mais vale um estalo na cara do que uma palavra maldita»

No rescaldo da gala deste domingo, os concorrentes reuniram-se na sala para mais uma cadeira quente e desta vez, Inês Morais e Catarina Miranda foram uma das protagonistas de forte confronto.

Os concorrentes debateram sobre um assunto onde Catarina Miranda e os seus aliados se levantaram de uma conversa e foram falar os quatro a sós. Quem não gostou da atitude foi Inês Morais: «Parecia uma coisa de escola de primária, do grupo dos populares e tu (Gabriel) disseste ‘nós somos amigos, fomos conversar’». «Mas foi um momento de estarmos aqui sentados todos, levantam-se os quatro e vão falar, foi estranho».

Catarina Miranda defendeu-se: «Até agora irmos para o quarto os três é quase preciso um atestado ao grupo. Eu quando não estou bem num sítio e a mim, a educação que eu tenho em casa, quando o respeito não é servido à mesa, a gente levanta-se».

«O Panelo é uma das pessoas que eu tenho um carinho muito grande desde o primeiro dia, conto-lhe várias coisas de mim, jogo muito com ele e somos aliados desde o dia 1», continuou.

«Agora atitudes de escola primária acho que não foi. Acho mais atitudes de jardim de infância as baboseiras que tu dizes e as asneiras que tu dizes no discurso de três palavras onde as três são asneiras e enterras-te ao comprido, isso para mim é uma atitude de jardim de infância», atirou Catarina Miranda a Inês Morais.

«Eu ir para o quarto com três pessoas que eu gosto, mais tarde a Margarida juntou-se, chama-se o quê? Mais lá para a Universidade…quando as pessoas já sabem comunicar. Tenho pena, para além dessa cara de enjoadinha que tu tens não sabes ter um discurso coerente», concluiu.