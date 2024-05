Catarina Miranda fica indignada com salvação de Daniela Ventura: «Vai ficar com o ego em alta e vai-se continuar a enterrar»

Daniela Ventura foi a concorrente escolhida pelo público para ser salva, na emissão Especial do Big Brother com o Cláudio Ramos. Após esta salvação, indignações e revoltas foram surgindo por parte de alguns concorrentes. De entre eles, Catarina Miranda e Margarida Castro.

A concorrente de Almeirim comenta com Margarida: «Se ela mostrasse o que realmente é, nunca era salva em primeiro. O problema é que ela dá muito mais um jogo sendo uma farsa ou não do que uma Renata ou um Fábio. Isto agora vai jogar no reverso, ela agora vai ficar com o ego em alta e vai-se continuar a enterrar dia após dia. Isto é bom».

Margarida atira: «Eu acho que é melhor vocês falarem as duas, porque estão as duas convencidas de que vão ganhar o programa. É melhor começar já a dividir cinquenta, cinquenta cada. Não percebo porque é que ela fala tão calma para o João e para ti por exemplo não. Eu acho que ela tem um bocado medo de ficar mal com os fãs do “Carlão”».

Catarina finaliza a conversa e acrescenta: «Tinha! Vais ver que ela agora vai mudar e vai começar a atacá-los».

Na segunda parte da conversa, Margarida confronta Catarina e atira: «Tu consideraste uma concorrente forte, é muito melhor para tu ires à final e ganhares em primeiro se estiveres lá com 4 jogadores que tu consideras mais fracos, porque as pessoas vão votar em ti».

Catarina reage e responde: «Eu nunca considerei ninguém aqui suficientemente forte para me bater, para mim é-me indiferente. E, a Daniela dá-me uma coisa que eu gosto: ela pica. Quando ela está aos gritos dizes Daniela tens de puxar 'o coiso', quando ela puxa a touca ela esquece-se de tudo. Ela já não diz mais nada, ela puxa a touca e eu piro-me logo».