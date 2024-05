Inês Morais incrédula com comportamento de Gabriel Sousa: «Não estou a acreditar (...) Só vai piorar para vocês»

No Big Brother, Gabriel Sousa segredou com Inês Morais na esfera, que fumou beatas às escondidas, depois de ter ido vasculhar no lixo, com a justificação «não vou ficar sem fumar». Inês riu às gargalhadas perante a informação, mas avisou-o: «Não estou a acreditar numa coisa dessas (...) Só vai piorar para vocês». Inês teme que a situação dê problemas, caso Gabi não confesse o que fez. Se o grupo ficar a saber através de VTs na gala, pode ser pior. Inês ainda perguntou se foi apenas ele, e Gabi afirma que não. David Maurício, Margarida Castro e André Silva também o fizeram. Apesar de tudo, Gabriel assumiu: «Não consegui ceder, a culpa foi minha».

Recorde que nesta mesma noite, houve uma salvação no Especial com Cláudio Ramos. Daniela Ventura foi a concorrente escolhida pelo público.

Após esta salvação, indignações e revoltas foram surgindo por parte de alguns concorrentes. De entre eles, Catarina Miranda e Margarida Castro. Miranda comenta com Margarida: «Se ela mostrasse o que realmente é, nunca era salva em primeiro. O problema é que ela dá muito mais um jogo sendo uma farsa ou não, do que uma Renata ou um Fábio. Isto agora vai jogar no reverso, ela agora vai ficar com o ego em alta e vai-se continuar a enterrar dia após dia. Isto é bom». Margarida atira: «Eu acho que é melhor vocês falarem as duas, porque estão as duas convencidas de que vão ganhar o programa».