Estalou o verniz! Catarina Miranda e Panelo falam de Margarida Castro nas costas e são apanhados: «Parece que têm muita coisa para me dizer»

No Big Brother, instalou-se o caos durante a madrugada, tudo por causa da liderança de Margarida Castro. Catarina Miranda e Daniel Pereira (Panelo) estavam a ter uma conversa no quarto do líder, em que falaram de Margarida Castro nas costas, devido a algumas escolhas desta enquanto líder, mas foram apanhados. «Parece que têm muita coisa para me dizer» disse Margarida ao entrar no quarto: «Não gosto que falem nas minhas costas».

A conversa escalou e Margarida acabou a chorar, aos gritos com Catarina Miranda. «Isso não se faz a uma amiga» atirou Margarida, que se mostrou mesmo muito magoada: «As coisas que tu me dizes magoam! Eu sou a única pessoa no jogo que te defende!»

Recorde que horas antes desta situação, os concorrentes fizeram uma dinâmica para avaliar a liderança de Margarida Castro e foram ainda confrontados com imagens polémicas, que levaram a sanção.

No Diário, o anfitrião informou a casa que está «desiludido» com o grupo. Em causa, está o facto de vários concorrentes dormirem fora das horas estabelecidas e não cumprirem as ordens do Big Brother, nomeadamente quando é pedido que recolham à casa e que não tenham «conversas impróprias». O Big Brother foi claro: «Estas imagens são só de hoje, Só hoje, sexta-feira, 26 de abril, cometeram estes desrespeitos a mim e a minha equipa. Se as regras existem são para cumprir». De seguida, o Big cortou no orçamento da semana, já de si reduzido, dado que perderam a prova semanal. «As compras desta semana passaram a metade, tudo o que não seja perecível ficou de fora por decisão minha», informou o Big Brother.

A líder foi chamada a optar entre pão e bolachas e café e acabou por decidir pelo segundo item.