Reconciliação? Catarina Miranda partilha fotografia com 'ex-namorado' búlgaro! Veja aqui

Exclusivo com Catarina Miranda: as reações à expulsão, o confronto com Francisco Monteiro e os projetos para o futuro. Veja aqui!

Quem é o namorado de Catarina Miranda? Goucha revela frase inédita do questionário da concorrente do Big Brother

Catarina Miranda anunciou recentemente o fim da relação que mantinha com o namorado búlgaro.

Após sair do Big Brother, Catarina Miranda chegou a partilhar uma fotografia com o namorado e garantiu que ele a apoiava durante a sua estadia na casa mais vigiada do país.

Esta quinta-feira, 20 de junho, a ex-concorrente do Big Brother surpreendeu os seguidores ao partilhar uma captura de ecrã de uma videochamada com o 'ex-namorado'.

Catarina não escreveu nada, deixou apenas um coração vermelho a acompanhar a fotografia, onde surge sorridente. Será um indício de reconciliação?

Catarina Miranda fala sobre o fim do relacionamento: «Estou solteira, mas não disponível»

Catarina Miranda esteve presente na gala do Big Brother deste domingo, 16 de junho. No intervalo da gala, estivemos à conversa com a ex-concorrente que fez um balanço do seu regresso à vida real.

«Já deu para estabilizar um bocadinho, tenho recebido o carinho do publico que é sempre muito bom», começou por revelar.

«Tenho vários projetos novos», adiantou ainda.

Recentemente, Catarina Miranda anunciou o fim do seu relacionamento. A ex-concorrente mostra-se tranquila e revela: «Estamos em stand by, cada um vai à sua vida… Eu quero muito ficar em Portugal».

«Estou solteira, mas não estou disponível», explicou.

Veja o vídeo completo: