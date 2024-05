A reação inesperada de Inês Morais e Catarina Miranda à sanção do Big Brother: Rir às gargalhadas

O Big Brother aplicou mais uma sanção aos concorrentes, em virtude de continuarem a desrespeitar as regras essenciais do programa. Depois de apresentar as imagens, onde vários concorrentes desrespeitam as regras, o anfitrião começou por retirar o tabaco e o café aos concorrentes. Inês Morais e Catarina Miranda tiveram uma reação inesperada. As duas concorrentes não se mostrarm nada afetadas e desataram a rir às gargalhadas.

Logo de seguida, o Big Brother anunciou que a sanção continuava com a entrada de um grupo de militares na casa.

«Os incumprimentos têm sido sucessivos, mesmo depois de eu ter prometido tolerância zero. Hoje voltam a ser sancionados. A partir de agora e até hora em contrário, vão ficar sem tabaco e sem café», comunicou o Big Brother.

Mas a sanção não ficou por aqui... Os concorrentes receberam uma visita inesperada na casa e o Big Brother alertou: «Preparem-se para o que aí vem...»

O Comandante César, acompanhado por dois militares, chegaram à Malveira e prometem testar os limites dos concorrentes.

