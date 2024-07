Goucha recorda frase dita por André Silva na sua apresentação para o «Big Brother 2024» e atira: «Não vi nada disto»

No «Goucha», revemos a curva de vida de André Silva, um dos ex-concorrentes do «Big Brother 2024», marcada por alguns dramas, nomeadamente o facto de ter sofrido duas traições da mesma ex-namorada, os problemas de saúde ainda em jovem, e o assalto no qual se sentiu «usado» e o fez não confiar nas pessoas. O nosso apresentador recorda frase que André Silva disse na sua VT de apresentação ao programa e o ex-concorrente reage. O ex-concorrente explica-nos que tipo de estratégia é que levou para o jogo e diz-nos quais foram as únicas duas concorrentes que «tiveram jogo».