Catarina Sampaio arrependida da nomeação a Fábio Caçador? «Não fui inteligente»

Na última gala do Big Brother, Catarina Sampaio surpreendeu tudo e todos, ao dirigir uma nomeação direta a uma das pessoas que lhe é mais próxima no jogo: Fábio Caçador. Muitas foram as reações e a própria Catarina teve oportunidade para se justificar. Agora, em conversa com Daniela Ventura, Catarina acabou por confessar algum arrependimento, explicando que é tão mais agarrada ao coração e às emoções, que não pensa tanto no jogo e, no momento em que teve de o fazer, não soube ser estratega: «Não fui inteligente (...) Fiquei tão frustrada (...) Olha o que eu fui fazer»

Fábio Caçador reagiu à escolha de Catarina Sampaio no confessionário: «Embora esperasse que isto pudesse acontecer, não estava a acreditar que ela tinha dito aquilo. Estava e estou num processo de processar isto tudo», afirmou.

Recorde que na noite passada, dia 17 de abril de 2024, os ânimos na casa exaltaram-se, depois de Renata Andrade ter sido acordada enquanto dormia e de ter visto todos a comer pão sem preocupação pela gestão da comida, que tem sido um grande problema na casa. «Não há respeito nenhum pelo espaço pessoal de cada um (...) Foram-me acordar na pior hora de sempre» começou por dizer Renata, junto de Gil e André Silva.

Ao ir ao quarto, a discussão começou, Renata revoltou-se e disse tudo o que sentia no momento: «Vocês não sabem poupar, não sabem ter regras (...) Vou berrar até às horas que eu quiser (...) Se há pessoas que podem bater tachos, eu também posso berrar».

Depois desta situação, já perto da hora de recolha, Renata foi com André e Gil para o Jardim fumar e foi aí que desabou em lágrimas, recebendo o apoio dos colegas. «Não há respeito nenhum pelo espaço pessoal de cada um» disse, em lágrimas, sentindo-se desrespeitada pelos colegas.

Tudo o que já se sabe do novo reality show da TVI, apresentado por Manuel Luís Goucha.