As picardias continuam! Francisco Monteiro e Márcia Soares levam seguidores à loucura… Saiba tudo aqui

Márcia Soares dá nas vistas com um vestido glamoroso, ao estilo Marilyn Monroe

Sempre cúmplices e a rir às gargalhadas nos bastidores, Francisco Monteiro e Márcia Soares deslumbram na 4ª gala do Big Brother

Márcia Soares e Francisco Monteiro arrasam em mais uma noite de gala: «Dinâmica Zarcia no seu melhor»

Esta quarta-feira, 17 de abril, Márcia Soares partilhou duas fotografias suas onde surge com um elegante vestido justo que lhe realça a silhueta. «Às vezes, sair do ritmo faz parte da dança», escreveu a comentadora do Big Brother na legenda da publicação.

Francisco Monteiro não resistiu e deixou uma provocação na caixa de comentários: «Mas por acaso sabes dançar?», questionou.

Márcia Soares não se deixou ficar e respondeu de forma surpreendente: «Ao teu ritmo, não», escreveu acrescentando um emoji a piscar o olho.

Zaza rematou: «Falha tua», colocando o mesmo emoji no final.

Veja a publicação de Márcia Soares: