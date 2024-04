Cláudio Ramos mete os pontos nos i's sobre um telefonema de Daniela Ventura: «É mentira»

Cláudio Ramos anuncia o primeiro salvo. Veja as reações dos concorrentes

Esta segunda-feira, no programa «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira conduziram mais uma emissão e comentaram imagens da gala do Big Brother deste domingo, com Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Zé Lopes.

No decorrer da conversa, Cláudio Ramos fez um esclarecimento sobre Daniela Ventura: «Ela disse, no outro dia, que lhe telefonei para o confessionário, é mentira», afirmou o apresentador.

«Mas ela inventa imenso, também inventou que era casada», acrescentou Zé Lopes. «Ontem, esqueci-me de lhe perguntar. Mas depois foi dizer à Catarina Sampaio: 'O Cláudio ligou-me a perguntar se eu era casada ou não.' E a Catarina Sampaio acreditou», disse, ainda, Cláudio Ramos.

«A Catarina Sampaio e os outros todos depois andam aí nas redes a dizer que ligaste», disse, entretanto, Cristina Ferreira. «Sim, mas os das redes são parvos, querida. Só podem! Por que carga de água eu ia ligar para uma pessoa para o confessionário?», concluiu Cláudio Ramos.