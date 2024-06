Visita Inesperada: Cláudio Ramos entra na casa do Big Brother! Saiba tudo

Melhor que nunca! As fotografias mais sensuais de Cláudio Ramos… Veja aqui

Na Emissão Especial do Big Brother desta terça-feira, 18 de junho, os concorrentes vão receber uma visita inesperada! Cláudio Ramos vai entrar na casa mais vigiada do país e surpreender os concorrentes.

Foi durante o «Dois às 10» que Cláudio Ramos revelou a novidade: «Eu hoje vou à casa, eu vou passar a noite com eles».

«Ficas lá?», questionou Cristina Ferreira.

«Não sei ainda. Vou passar a noite com eles, é importante que me acompanhe depois do Jornal Nacional», contou ainda.

«Os familiares vão enviar, por mim, mensagens para eles», adiantou.

