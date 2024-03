Desafio Final em dose dupla! Saiba o que esperar este fim-de-semana

O Big Brother – Desafio Final terá uma semi-final, um dia antes da final.

«Este sábado temos a semi-final do Big Brother - Desafio Final com Cláudio Ramos 👁️ Onde vamos conhecer o 4º e o 5° classificados», foi anunciado no Instagram oficial da TVI.

Assim sendo, Cláudio Ramos irá anunciar quem fica no quarto e quinto lugares este sábado, dia 16 de março.

No domingo, 17 de março, acontecerá a grande final, onde saberemos como fica o pódio.

Recorde-se que os grandes finalistas desta edição são: Vina Ribeiro, Ana Barbosa, Noélia Pereira, Bruno Savate e Bárbara Parada.