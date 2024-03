André Lopes revela tudo sobre envolvimento com Érica Silva: «Houve um clima quente naquela cama?» Saiba aqui!

Como era a vida de André Lopes antes de entrar no Big Brother? Veja as fotos inéditas do concorrente

André Lopes esteve no «Dois às 10» após ser um dos concorrentes eliminado na última gala do «Big Brother - Desafio Final», juntamente com Érica Silva, com quem acabou por ter um envolvimento dentro da casa e, sucessivamente, vários desentendimentos. O ex-concorrente começou por abordar o tema ainda antes de Cristina Ferreira ou Cláudio Ramos e deixou claro que o que mais o tem incomodado tem sido os comentários a apelidá-lo de «mentiroso»: «Posso ter muitos defeitos mas mentiroso eu não sou».

Sobre o início da dinâmica com Érica Silva, André esclarece que tudo começou como uma oportunidade de jogo, mas que acabou por mudar: «O problema é quando estamos os dois numa de jogo e um passa a não estar (…) tudo se confunde e ganha outro peso». Cristina Ferreira questiona ainda se o personal trainer alguma vez se sentiu atraído pela colega ou se era apenas jogo e este admitiu: «Deixei-me atrair e envolver mais do que queria».

«Sou muito acusado de faltas de respeito (…) e não sei onde faltei ao respeito à Érica», desabafou André Lopes.

O ex-concorrente garante que não houve beijo nem qualquer interação sexual, ao contrário de Érica: «Há aqui muitas incoerências (…) e eu sempre mantive a minha versão (...) Eu assumo aquilo que faço mas não posso assumir algo que não fiz», explicou ainda.

André Lopes confessou, no entanto, que existiu um «clima quente» entre os dois debaixo dos lençóis. Quando questionado sobre o significado desse clima, explicou que envolveu «dormir em conchinha» e com a mão na barriga de Érica.

André foi bastante criticado por ter mostrado interesse por Bárbara Parada e ainda assim ter-se deitado com Érica. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente assumiu a sua culpa: «Essa é que foi a minha falha (…) não bate certo dizer que quero conhecer uma pessoa e deitar-me na cama com outra».