André Lopes foi expulso da casa mais vigiada do país, na passada gala de segunda feira do Big Brother - Desafio Final. Muito se falou do sinal que a mãe do concorrente fez, ao ver o filho a entrar no estúdio.

O concorrente esteve no programa «Dois às 10» e falou sobre a reação da mãe e confessa que foi um ato normal pois a mãe sabia tudo o que se estava a falar fora da casa e André não. Oiça a explicação do concorrente.