No Brasil, Cristina Ferreira revela «sonho» de infância: «Não tinha muitas dúvidas…»

Cristina Ferreira deslumbra com look de cortar a respiração e há um pormenor que salta à vista. Inspire-se!

Cristina Ferreira viajou até ao Rio de Janeiro na passada sexta-feira, 12 de abril, para discursar pela segunda vez no «Web Summit Rio».

Nas suas redes sociais, a apresentadora da TVI tem partilhado vários registos da estadia. Esta segunda-feira, 15 de abril, Cristina Ferreira partilhou uma bonita fotografia do nascer do sol na «cidade maravilhosa».

«Nasce o sol e um novo dia. A beleza da vida é o que fazemos com ela. Amanhã volto ao palco do websummit na cidade considerada maravilhosa. Durante anos sonhei com a vinda quando assistia às novelas brasileiras. Aí já era uma miúda com sonhos. Só não sabia que os iria concretizar. Mas não tinha muitas dúvidas 😉», escreveu na legenda.

Cristina Ferreira vai discursar na Web Summit Rio, na próxima terça-feira, dia 16 de abril.