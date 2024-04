André Silva «frustrado» com escolha de Daniel Pereira em relação aos aliados: «O objetivo dele está mais que notório...»

Panelo distribui pelos concorrentes camisolas com adjetivos. Veja as escolhas do líder

André Silva magoado com Panelo: «Fiquei retraído por não me ter escolhido»

Na gala deste domingo, Daniel Pereira, líder da casa, escolheu os seus aliados: David Maurício, Catarina Miranda, Gabriel Sousa e Margarida Castro.

Numa conversa com Fábio Caçador, André Silva desabafou sobre a decisão de Panelo: «Isto é tudo jogo para ele. Foi tudo escolhido para mandarem a Daniela para fora, mas não vão conseguir assim tão cedo».

No confessionário, o concorrente mostrou-se «triste» pela escolha do colega: «Fiquei um bocado retraído por causa de ele não me ter escolhido para aliado dele. Primeiro eu compreendi bem a jogada dele, que era meter o David, o Gabriel e a Catarina Miranda no mesmo quarto. O objetivo dele está mais que notório que é expulsar a Daniela daqui», disse. «Metem-me lá naquele grupo e eu fico a questionar-me o que é eu sou ali no meio», acrescentou.