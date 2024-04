Gabriel Sousa declara-se a David Maurício? Concorrente confessa: «Se um dia tiver um namorado, gostava que fosse como tu!»

Gabriel Sousa para David Maurício: «Não estou no Love on Top (...) Por amor de Deus»

Gabriel Sousa afirma não ser influenciado por Catarina Miranda «Quantas vezes ela me disse para me afastar de ti (...) Nem pensar!»

Esta tarde, Gabriel Sousa e David Maurício estiveram num almoço especial. Os dois conversaram sobre o jogo de Catarina Miranda e ainda, sobre os sentimentos de Gabriel por David.

Já no decorrer do almoço a dois, Gabriel Sousa abriu o coração: «Tu no início eras bué fofo, davas-me muito carinho e eu adoro pessoas que me dão carinho», começou por dizer a David. «Se eu soubesse que eras gay ou bissexual dava luta, se eu soubesse não ia deixar escapar», atirou ainda. «Não vou bater no ceguinho para nada… também tenho de manter o meu equilíbrio».

«Achei mesmo que o melhor era parar de falar contigo de vez, afastar-me totalmente para não me estar a iludir e para não me estar a chatear», confessou Gabriel Sousa. «Quando tivemos ali na rede, era o que eu te ia dizer. Que me ia afastar porque estava a começar a sentir algo por ti, mas depois à noite pensei ‘que estupidez’ e não quero», acrescentou.

«Se um dia tiver um namorado, gostava que fosse como tu!», concluiu.