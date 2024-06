Cláudio Ramos indignado com Marlene, ex-namorada de Panelo: «Está a emprenhar pelos ouvidos…» Saiba tudo!

Alerta bomba! Veja aqui as fotografias mais ousadas da concorrente Margarida Castro

A relação de Daniel Pereira com Marlene chegou ao fim, após a sua saída do Big Brother.

Desde então, Daniel Pereira tem-se mostrado muito próximo de Margarida Castro, que conheceu durante a sua participação no Reality show e com quem manteve uma forte amizade desde o início do programa.

A cumplicidade entre os dois ex-concorrentes tem gerado rumores de uma possível relação amorosa. Esta quarta-feira, 19 de junho, o tema foi discutido na rubrica ‘Conversas de Café’ do «Dois às 10».

«Quem acabou com o moço foi a ‘Marluce’. A ‘Marluce’ foi à vida, a vida dele continua…», comentou Cristina Ferreira.

«Mas a ‘Marluce’ acabou com ele também sem nenhuma razão para acabar com ele. Aqui as coisas têm de ser ditas como são. Se a ‘Marluce’ acabou é porque já estava alguma coisa mal, desculpem lá. O Panelo não fez nada dentro da casa», defendeu Cláudio Ramos.

Cristina Ferreira discordou: «A ‘Marluce’ acabou porque achou que era para acabar. Ninguém tem nada que interrogar os porquês da ‘Marluce’. Tu podes dizer que o rapaz não fez nada, mas, para ela, o rapaz pode ter feito alguma coisa e tu não podes interrogar. Ela achou que não era para continuar. Ela não tinha que continuar com ele só porque tu querias. Ela lá teve as razões dela».

«O que não se pode dizer é que, por ele ter entrado dentro do programa, ele teve algum comportamento que fez terminar a relação (…) E eu perguntei à ‘Marluce’ na gala e ela disse que ele estava ótimo. Ele não fez nada. Quando o Panelo começa a sentir aproximação à Margarida, é na reta final da presença dele dentro da casa. Por isso a Margarida não é a responsável», insistiu o apresentador.

Cláudio Ramos revelou ainda que acredita numa possível reconciliação de Marlene e Daniel Pereira: «Eu aposto estes meus quatro dedos da frente, eu não dou seis meses para que o Panelo volte para a Marluce. É evidente. Não tenho a mais pequena dúvida», atirou.

«O que a gente não pode fazer é emprenhar pelos ouvidos. A ‘Marluce’ está a emprenhar pelos ouvidos. Eu sei o que te estou a dizer. A ‘Marluce’ está a emprenhar pelos ouvidos. E toda a gente aqui que viu o programa sabe e basta falares com o Panelo para perceber. Estamos a brincar ou quê», acrescentou Cláudio Ramos, indignado.