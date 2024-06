Fábio Caçador acusa Daniela Ventura de ser "arrogante, prepotente, má e mal educada" Saiba a resposta

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

No Big Brother, sobram 6 concorrentes dentro da casa mais vigiada do país. Inês Morais alcançou o tão desejado passaporte para a final e Carolina Nunes foi a concorrente expulsa pelos portugueses na passada gala de domingo, dia 16 de maio.

Apesar de a casa estar cada vez mais vazia e a final estar quase à porta, o caos continua instalado na Malveira e os concorrentes não dão tréguas uns aos outros...

Durante o dia de hoje, 17 de maio, uma nova dinâmica de "quem gostariam de silenciar", gerou mais um bate boca intenso entre os concorrentes que lutam pelo prémio final. A líder Inês Morais foi a primeira a entregar o presente e escolheu Daniela Ventura: «Apetece-me que ela se cale imediatamente. A maneira como ela fala e como ela grita (...) A pessoa que mais quero que cale a boca aqui dentro foi a Daniela».

David Maurício escolheu entregar a João Oliveira: «Apontas as armas...». Por sua vez, João Oliveira escolheu Daniela Ventura: «Aponta as armas a mim». Em resposta, Daniela Ventura escolheu João Oliveira: «Tanto me aponta o dedo (...) O João faz o triplo (...) A cópia mais reles de mim tem sido o João. Eu estou a ser eu e tu estás a ser versão pirateada de mim (...) Queres-me imitar e provar do meu veneno».

Fábio Caçador entrega a boca com um fecho a Inês Morais e surge um bate boca com Daniela Ventura, após o concorrente acusar as duas de apontarem o dedo e fazerem igual: «Ponham a mão na consciência...». Daniela Ventura interrompe Fábio Caçador durante o discurso: «É uma falta de respeito. Não gosto dessa tua postura (...) Estás-me a desrespeitar (...) És mal educada!» Os gritos começaram e Fábio acusa Daniela e Inês de serem cansativas: «Vocês não têm sumo! (...) Depois sou acusado de causar ataques de pânico (...) Não precisas de ser arrogante, prepotente e má». Daniela responde: «És tão reles...»