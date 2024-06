Daniela Ventura acusa João Oliveira de só discutir com mulheres: «És mentiroso e és baixo!»

Durante a Gala do Big Brother, num dos intervalos, João Oliveira, Daniela Ventura e Inês Morais envolveram-se numa discórdia. João Oliveira acusa Daniela Ventura de forçar as discussões com Inês Morais, garantindo que estas confirmaram fazê-lo num momento específico, mas as duas negaram tudo. Durante o intervalo da gala, a discussão acabou por subir de tom. João garante que Daniela é a pessoa menos frontal da casa. Os dois voltam a colocar em cima da mesa a fatídica discussão entre a angolana e Fábio. João sublinha que a Daniela insinuou que o alentejano quase a agrediu. Enfurecida, a concorrente chama-o de cobarde, mentiroso e baixo chegando a ameaçar processá-lo caso continue a insinuar tal coisa. Exaltada, a Daniela pede ao concorrente para se “fazer homem” acusando-o de só discutir com mulheres.

Mais tarde, o tema voltou a ser debatido. David Maurício e Daniela Ventura partilharam da mesma opinião, frisando que «lá fora» pode ser uma pessoa diferente do que é dentro da casa.

Mas a cadeira quente deu ainda mais que falar: Os concorrentes comentaram as imagens polémicas que viram ao logo da gala. João Oliveira começou por criticar o jogo de Daniela Ventura e as discussões que tem tido com Inês Morais, nomeadamente uma discussão que as duas tiveram sobre um tema sensível. João Oliveira acredita que Daniela Ventura tentou «passar a perna» a Inês Morais e que quis passar uma «imagem errada» de Inês. Daniela Ventura atirou: «Queres fazer passar-me uma coisa que eu não sou! És muito baixo!». Fábio Caçador e David Maurício também defenderam o ponto de Daniela Ventura.

João Oliveira criticou ainda o jogo de Daniela Ventura, acreditando que a colega tira muitas vezes o «mérito» a David Maurício: «Quando o mérito é teu, ela quer ficar com ele». O concorrente frisou ainda que o jogo que tem tido com Daniela o puxou para ter «mais força» e que antes era uma pessoa «mais genuína».

A meio do debate, Fábio Caçador e João Oliveira entraram em confronto sobre uma dinâmica que tiveram onde Daniela chamou «controverso» a João. «Agora vou ter de te pôr no sitio! Tu tens andado com este tema! O início foi a partir do momento em que tu pegaste nisto e andaste uma semana inteira a atacar a Daniela e isso é que começou!», atirou Fábio.

João Oliveira garantiu: «Foi ela que começou a atacar a mim! A dinâmica era sobre parcerias ela falou tudo menos de parcerias. Foi aí que tudo que começou! Andei a espicaçar, mas quem começou foi ela!». O concorrente continuou em discussão com Fábio Caçador e este «atacou»: «A Carol saiu e tu adotaste uma postura hoje! Nunca falaste assim!».

No final do rescaldo, os ânimos exaltaram-se na Malveira. João Oliveira atirou a David, Fábio e Daniela: «Os três pastorinhos estão outra vez ‘on’!». David alertou o colega: «Estás a meter a casa contra ti».

Já na cozinha, Fábio Caçador e João Oliveira mostraram-se em fortes desentendimentos. Entre berros e acusações a conversa descambou! Ora veja: